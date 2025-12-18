México se ha convertido en un destino por encima de los Estados Unidos, para el 66 por ciento de solicitantes de asilo que este año han llegado por la frontera sur, afirmó Pierre-Marc René, Asociado de Información Pública del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR).

Este sector de personas en movilidad, explicó, observa que México les puede abrir varias posibilidades para quedarse en el territorio y rehacer su futuro, porque se tienen oportunidades de vacantes disponibles en muchas partes del país que no están cubiertas ni para la población local.

El representante del ACNUR dijo que el 66 por ciento de solicitantes de asilo que ha llegado a México en el año que concluye por la frontera sur expresó que considera a México como destino, cuando antes su meta final era los Estados Unidos.

Esta actitud representa un cambio importante. De acuerdo con las encuestas de monitoreo de protección, las personas entrevistadas dijeron que observan a México como un destino.

Resulta, añadió, que a diferencia de este 2025, el año pasado el 41 por ciento de extranjeros expuso su intención de quedarse en México.

De hace dos años a la fecha esa cifra ha ido creciendo; el cambio de política migratoria del otro lado de la frontera norte pudo haber impactado, pero se enfatiza que México puede ser un país de destino para rehacer la vida en tranquilidad.

Asimismo, agregó Pierre-Marc René, el idioma español es otro factor que favorece a muchas personas para quedarse. Poco más del 61 por ciento de los entrevistados refirió la violencia como motivo de salida de sus países, por lo que podrían entrar con la figura de refugiado.

No sólo migran, sino que huyen de un ambiente de violencia generalizada, con amenazas y persecución en sus países de origen.

Manifestó también que actualmente están llegando más migrantes hondureños que buscan asilo. En este año han llegado personas de Cuba, Haití y Venezuela, principales países de origen, además de Nicaragua, El Salvador y Guatemala.

En 2024 hubo 80 mil solicitudes de asilo ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y ahora se observa un número semejante; al final de septiembre se hablaba de más de 50 mil solicitudes.

El representante del ACNUR indicó que bajan las solicitudes en el sur, pero se incrementan en la Ciudad de México; alrededor del 50 por ciento solicita asilo en la Comar de Tapachula.

El ACNUR trabaja para fortalecer el sistema de asilo, en coordinación con la Comar, con acciones de integración, condiciones de vivienda, mejoras en servicios y la reubicación de refugiados del sur al centro y norte del país, especialmente al Bajío y Monterrey, para mejores oportunidades.

