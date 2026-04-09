En el año y medio de la actual administración de la Ciudad de México, la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana (Metrópolis) suma tres cambios de titular.

El último enroque anunciado ayer por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, se da en medio de la discusión en torno a la elaboración del Plan General de Desarrollo (PGD).

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria anunció que Araceli Damián dejó la titularidad de la Secretaría de Bienestar e igualdad Social (Sebien) y en su lugar fue nombrado Pablo Yanes, quien venía desempeñándose como titular de Metrópolis.

Pablo Yanes asumió el cargo en noviembre pasado, tras la salida de Alejandro Encinas, luego de ser designado por la presidenta Claudia Sheinbaum como representante de México ante la OEA.

Será ahora Enrique Irazoque Palazuelos, quien se desempeñaba como subsecretario en Metrópolis, quien tomará las riendas de la Secretaría de Planeación.

Cuestionada sobre si estos ajustes en la dependencia no afectarán el curso de la consulta ciudadana sobre el PGD, Clara Brugada respondió: “No va a haber ningún problema. La consulta se mantiene hasta el 10 [de abril] y el 15 [de abril] asume Pablo Yanes la Secretaría de Bienestar”.

Sobre este nuevo ajuste, Pablo Yanes comentó que “somos un equipo y donde se nos requiera, ahí estaremos para seguir transformando la Ciudad de México”.

Respecto de la salida de Araceli Damián, la mandataria aclaró que deja el cargo porque no pudo renovar su licencia como investigadora en El Colegio de México debido a que era funcionaria.

Tras darse a conocer estos cambios, la presidenta de la Comisión de Planeación del Congreso de la Ciudad de México, Olivia Garza (PAN), señaló que Pablo Yanes deja inconclusa la elaboración del Plan General de Desarrollo. “Estamos frente a una cadena de improvisaciones”, enfatizó.

La diputada panista enfatizó en que resulta inaceptable que el Gobierno de la Ciudad de México no esté tomando con seriedad la planeación, cuando los instrumentos que se encuentran en proceso definirán el rumbo de la capital para los próximos 15 y hasta 20 años.

En tanto, la dirigencia de Morena en la capital felicitó a Pablo Yanes por su nombramiento como titular de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social. “Su trayectoria como militante de izquierda y su compromiso con la justicia social aportarán a la construcción de una Ciudad incluyente y con visión de futuro”, indicó. Con información de Laura Arana y Omar Díaz

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