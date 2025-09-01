El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro lanzó dos licitaciones para la contratación de servicio de retiro e instalación de cable monopolar en interestaciones de las líneas 4 y A.

En la Gaceta Oficial, el Metro publicó una convocatoria para el servicio de “Retiro, Suministro, Instalación, Pruebas y Puesta en Servicio” de 9 mil metros de cable monopolar de 23 KV para el Circuito de Alumbrado y Fuerza de Vías 1 y 2 Interestación Fray Servando-Candelaria de la Línea 4.

La fecha límite para adquirir las bases es el 3 de septiembre de 2025 y el fallo de la licitación será el 19 de septiembre a las 11:00 de la mañana.

Asimismo, lanzó una licitación para la contratación del servicio de “Retiro, Suministro, Instalación, Pruebas y Puesta en Servicio” de 11 mil metros de cable monopolar de 23 KV para el Circuito de Alumbrado y Fuerza de Vías 1 y 2 Interestación Canal de San Juan-Tepalcates de la Línea A.

El fallo será el 19 de septiembre a las 13:00 de la tarde.

