Más Información
Con nuevo logo, ceremonia de purificación y nueva foto de la SCJN; así arranca nueva era del Poder Judicial
Gobierno capitalino explica incidente con atletas en silla de ruedas durante Maratón CDMX; fue por coladera mal intervenida, aseguran
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro lanzó dos licitaciones para la contratación de servicio de retiro e instalación de cable monopolar en interestaciones de las líneas 4 y A.
En la Gaceta Oficial, el Metro publicó una convocatoria para el servicio de “Retiro, Suministro, Instalación, Pruebas y Puesta en Servicio” de 9 mil metros de cable monopolar de 23 KV para el Circuito de Alumbrado y Fuerza de Vías 1 y 2 Interestación Fray Servando-Candelaria de la Línea 4.
Lee también Paga el Metro 3 mil mdp a la RTP por ayuda en emergencias
La fecha límite para adquirir las bases es el 3 de septiembre de 2025 y el fallo de la licitación será el 19 de septiembre a las 11:00 de la mañana.
Asimismo, lanzó una licitación para la contratación del servicio de “Retiro, Suministro, Instalación, Pruebas y Puesta en Servicio” de 11 mil metros de cable monopolar de 23 KV para el Circuito de Alumbrado y Fuerza de Vías 1 y 2 Interestación Canal de San Juan-Tepalcates de la Línea A.
El fallo será el 19 de septiembre a las 13:00 de la tarde.
LL