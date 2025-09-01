Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) reportaron este viernes retrasos y paros prolongados en la Línea 3 del Metro, lo que generó inconformidad en redes sociales.

A través de X (antes Twitter), pasajeros denunciaron que un tren permaneció detenido en la estación Centro Médico, sin luz, con dirección a Indios Verdes, mientras que en sentido a Universidad comenzó a concentrarse la afluencia.

“La Línea 3 está detenida, ¿ahora por qué?”, cuestionó un usuario. Otro agregó: “Qué pasa en la Línea 3, ya llevamos rato en Niños Héroes, hay humo y huele a quemado”; asimismo, estudiantes señalaron afectaciones en sus traslados: “Tenemos que llegar a la escuela y la Línea 3 está parada”.

Ante los reportes, la cuenta oficial del Metro respondió: “Buen día. Se agiliza la marcha de los trenes en la Línea 3, después de realizar revisión a un tren.”

Por otro lado, el Metrobús informó que la estación Viaducto, de la Línea 2, se encuentra sin servicio en ambos sentidos debido a la obstrucción de un carril.

Cierre estación Zócalo

Cabe recordar que la estación Zócalo de la Línea 2 permanecerá cerrada hasta nuevo aviso.

Quienes buscan dirigirse a la zona centro pueden utilizar como alternativas las estaciones Pino Suárez y Allende de la Línea 2, San Juan de Letrán de L8 y Bellas Artes de L2 y L8.

