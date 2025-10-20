La mañana de este lunes, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro presentó afectaciones en las líneas 7,3.12 y B donde usuarios denunciaron retrasos, trenes detenidos durante varios minutos y saturación en los andenes, lo que generó molestia entre los pasajeros.

En la Línea 7, usuarios en X (antes Twitter) reportaron largas demoras y trenes detenidos: “Hey! L7 ya muévanse, dejen de estar jugando, los usuarios exigimos se destituya a los responsables de la logística por ineficiencia, además de poner en riesgo la vida de los usuarios, ya que su forma de trabajo crea aglomeraciones y saturación del andén”, publicó una persona; otro usuario señaló: “Yo llegué a las 7:09 a la Línea 7 en Mixcoac y no ha pasado ningún tren dirección El Rosario”; mientras que otro añadió: “Llevamos más de 15 minutos en Barranca del Muerto, los vagones a tope”.

Ante las quejas, el STC respondió: “Buen día. Se registra alta afluencia en la Línea 7. Se agiliza el avance de los trenes.”

Lee también Niño aficionado del Metro es nombrado director por un día; se declara su seguidor número uno

En la Línea 3, también se reportaron demoras en dirección a Indios Verdes: “La Línea 3 dirección Indios Verdes no avanza, ¿qué pasa?”, escribió un usuario; otro comentó: “Qué pasa con la Línea 3, ¿por qué no avanza? Lleva media hora detenido en Metro CU.” , además, un pasajero reportó: “Línea 3, más de 15 minutos en Universidad y con tres trenes parados. ¡Qué pasa ahora!”.

El STC informó al respecto: “Buen día. Se agiliza la marcha de los trenes en la Línea 3, después de realizar revisión a un tren.”

En cuanto a la Línea 12, pasajeros señalaron dificultades para abordar en varias estaciones por la alta demanda: “Dirección Mixcoac de la Línea 12, no se puede abordar en Atlalilco, ya llevamos 15 minutos sin poder subir y la gente sigue llegando. Por favor, manden trenes vacíos a Atlalilco”, escribió una usuaria; otros mensajes coincidieron en la misma situación: “Por favor, agilicen la Línea 12, está lentísima y hay demasiada gente en Periférico Oriente, ya ni cabemos en el andén.” y “Hola, por favor, manden trenes vacíos a Atlalilco de la Línea 12, no se puede subir. Hay muchísima gente.”

Lee también Retiran 76 puestos cerca del Metro Balderas

En respuesta, el STC indicó: “Buen día. En este momento la Línea 12 presenta alta afluencia, se envían unidades vacías a las estaciones de mayor demanda.”

En la Línea B, los usuarios señalaron lentitud en el servicio: “Buenos días, Línea B muy lenta, se tarda mucho en las estaciones, ¡agilicen!”, publicó un pasajero; otro agregó: “Línea B tomándose su tiempo haciendo base en Metro Ecatepec, al final a ellos ya les pagan.”, mientras que una persona más advirtió: “En la Línea B está haciendo base y aproximadamente son ocho minutos por cada estación, tomen precauciones.”

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL