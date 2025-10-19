Mateo Flores Rodríguez de 10 años, fue nombrado como director del Metro por un día, por instrucciones de la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Mateo ha demostrado su afición por el sistema de transporte a través de redes sociales, teniendo una amplia colección de objetos y memorabilia del Metro, según un comunicado del propio Metro.

El menor de edad presume conocer la evolución del Metro, así como los distintos modelos de trenes que circulan o circularon por las vías, e incluso se ha confesado como el fan número uno del Sistema de Transporte Colectivo.

Nombran al niño Mateo Flores como director del Metro por un día (19/10/2025). Foto: Especial

El director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Adrián Rubalcava Suárez, recibió a Mateo en la sede del organismo, y entre las actividades, supervisó las labores de regulación de trenes desde el Puente Central de Control II, encabezó reunión de trabajo con los titulares de las áreas de Operación, Seguridad Institucional, Seguridad Industrial, Protección Civil, Atención al Usuario y Jurídico.

Con el objetivo de incentivar la relación con los usuarios, el titular del STC, @AdrianRubalcava, invitó al pequeño Mateo Flores a ser director general por un día. El pequeño conoció las áreas operativas, también fue reconocido por su amor y entusiasmo al principal sistema de… pic.twitter.com/WprHu3qZNl — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 19, 2025

Posteriormente, Mateo y el equipo de trabajo del Metro inspeccionaron la operación de la Línea 1, en interacción directa con un tren NM22 y su conductora, en un recorrido a lo largo del túnel

Asimismo, el director por un día, hizo un llamado a las y los usuarios a respetar las señalizaciones, no rebasar la línea amarilla y no tirar objetos a las vías, con la finalidad de generar condiciones para viajes más rápidos y sin retrasos en la circulación de los trenes de las 12 líneas de la red.

