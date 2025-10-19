Más Información

Comisión de Búsqueda continúa rastreo de desaparecidos en vehículos arrastrados tras lluvias; reconoce ayuda de pobladores

Comisión de Búsqueda continúa rastreo de desaparecidos en vehículos arrastrados tras lluvias; reconoce ayuda de pobladores

Asaltan a alcalde de Misantla y su equipo tras entregar ayuda en Veracruz; se llevan equipo fotográfico y teléfonos

Asaltan a alcalde de Misantla y su equipo tras entregar ayuda en Veracruz; se llevan equipo fotográfico y teléfonos

Madres Buscadoras de Sonora hacen llamado a gobernador del estado; piden apoyo y seguridad

Madres Buscadoras de Sonora hacen llamado a gobernador del estado; piden apoyo y seguridad

Tatiana Clouthier advierte uso fraudulento de su voz con IA; pide apoyo para evitar estafas

Tatiana Clouthier advierte uso fraudulento de su voz con IA; pide apoyo para evitar estafas

Rodrigo Paz, nuevo presidente de Bolivia; conteo rápido lo coloca ganador

Rodrigo Paz, nuevo presidente de Bolivia; conteo rápido lo coloca ganador

Sheinbaum supervisa sexto día de recorridos en estados afectados por lluvias; revisa avance de censo a viviendas afectadas

Sheinbaum supervisa sexto día de recorridos en estados afectados por lluvias; revisa avance de censo a viviendas afectadas

Mateo Flores Rodríguez de 10 años, fue nombrado como director del por un día, por instrucciones de la jefa de Gobierno, .

Mateo ha demostrado su afición por el sistema de transporte a través de redes sociales, teniendo una amplia colección de objetos y memorabilia del Metro, según un comunicado del propio Metro.

El menor de edad presume conocer la evolución del Metro, así como los distintos modelos de trenes que circulan o circularon por las vías, e incluso se ha confesado como el fan número uno del Sistema de Transporte Colectivo.

Nombran al niño Mateo Flores como director del Metro por un día (19/10/2025). Foto: Especial
Nombran al niño Mateo Flores como director del Metro por un día (19/10/2025). Foto: Especial

Lee también

El director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro, , recibió a Mateo en la sede del organismo, y entre las actividades, supervisó las labores de regulación de trenes desde el Puente Central de Control II, encabezó reunión de trabajo con los titulares de las áreas de Operación, Seguridad Institucional, Seguridad Industrial, Protección Civil, Atención al Usuario y Jurídico.

Posteriormente, Mateo y el equipo de trabajo del Metro inspeccionaron la operación de la Línea 1, en interacción directa con un tren NM22 y su conductora, en un recorrido a lo largo del túnel

Asimismo, el director por un día, hizo un llamado a las y los usuarios a respetar las señalizaciones, no rebasar la línea amarilla y no tirar objetos a las vías, con la finalidad de generar condiciones para viajes más rápidos y sin retrasos en la circulación de los trenes de las 12 líneas de la red.

Nombran al niño Mateo Flores como director del Metro por un día (19/10/2025). Foto: Especial
Nombran al niño Mateo Flores como director del Metro por un día (19/10/2025). Foto: Especial
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]