La mañana de este jueves, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro presentó afectaciones en las Líneas A, B, 6, 8, 9 y 12, donde usuarios denunciaron retrasos, trenes detenidos durante varios minutos y saturación en los andenes, lo que generó molestia entre los pasajeros.

En la Línea A, usuarios reportaron demoras considerables para abordar: “Tío Metro, tú provocas que los trenes vengan súper llenos y porque tu logística es mala y los tiempos no son seis minutos. Llevo más de 15 intentando abordar en la estación Guelatao y ya se retiraron un tren, y tu IA respondiendo ‘agiliza el servicio’”, escribió una usuaria; otro pasajero señaló: “Otra vez la Línea A, ya llevamos más de 10 minutos esperando el tren”.

Ante las quejas, el STC respondió: “Buen día. Se realiza revisión a un tren en la Línea A, por lo que la marcha es lenta. En breve se normalizará la circulación de los trenes”.

Lee también Metro CDMX: ¿cómo solicitar una constancia por retraso en temporada de lluvias?

En la Línea B, los usuarios reportaron una situación similar: “La Línea B dirección Buenavista lentísima, haciendo base en cada estación”, comentó un pasajero; otro añadió: “Sin metros en la Línea B, como siempre. Más de 10 minutos para que llegue atascado y todavía haga base para que se atasque más”.

La Línea 12 también presentó retrasos: “La Línea 12 se está aventando cinco minutos por estación”, denunció una usuaria; otro mensaje, en tono de molestia, decía: “Noooo, no hagan sus gatadas, qué onda con la 12 :(”, además, un pasajero añadió que “en la Línea 12 dirección Mixcoac, desde Olivos va lleno”.

Lee también Línea 12 del Metro no tiene daño estructural, asegura Secretaría de Obras de CDMX

En cuanto a la Línea 9, usuarios reportaron saturación y lentitud: “Apuren el flujo y avancen. Línea 9 saturada, 15 minutos de torniquetes a andenes... salgan con tiempo”, se leía en una publicación; otro internauta cuestionó: “¿Qué pasa en la Línea 9? ¡Va muy lento!”.

La Línea 8 usuarios reportaron: “Sé que pedirles que trabajen atenta contra su naturaleza, pero es una burla que hagan base seis minutos por estación en la #L8. ¿Ustedes me van a pagar el retardo que apliquen por su ineficiencia?”, reclamó un usuario; otro mencionó que “la Línea 8 iba bien y de repente se detuvo en seco; va a colapsarse, la gente se empieza a juntar”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL