Este domingo el servicio en la Línea 1 del Metro concluirá a las 22:00 horas, y el siguiente fin de semana (25 y 26 octubre) también.
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) precisó que esta modificación al horario de servicio es necesaria para continuar con las pruebas integrales para echar a andar toda la Línea desde Observatorio a Pantitlán.
En esta ocasión se realizarán pruebas de los sistemas de control y telecomunicaciones con los trenes, mismas que deben efectuarse previo a la apertura del tramo Chapultepec-Observatorio.
Ante esto, el Metro solicitó al público usuario tomar en cuenta este aviso y prever tiempos de traslado, ya que en las fechas señaladas las últimas corridas de los trenes saldrán a las 21:30 horas de las terminales actuales de la Línea 1, que son Pantitlán y Chapultepec.
En apoyo al público usuario, se ofrecerá servicio alternativo con autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) a partir de las 22:00 horas, en el tramo Pantitlán-Chapultepec, hasta concluir el horario de servicio habitual, que es a las 24:00 horas.
