Más Información

Rodrigo Paz, nuevo presidente de Bolivia; conteo rápido lo coloca ganador

Rodrigo Paz, nuevo presidente de Bolivia; conteo rápido lo coloca ganador

Marruecos vence a Argentina y gana histórico título en la Copa del Mundo Sub-20

Marruecos vence a Argentina y gana histórico título en la Copa del Mundo Sub-20

Sheinbaum supervisa sexto día de recorridos en estados afectados por lluvias; revisa avance de censo a viviendas afectadas

Sheinbaum supervisa sexto día de recorridos en estados afectados por lluvias; revisa avance de censo a viviendas afectadas

"Pudimos ser Dubái, pero somos como Venezuela"; tabasqueños lamentan oportunidades perdidas

"Pudimos ser Dubái, pero somos como Venezuela"; tabasqueños lamentan oportunidades perdidas

Petro revira a Trump por llamarlo "traficante de drogas"; lo tacha de grosero e ignorante y le recomienda leer Cien años de soledad

Petro revira a Trump por llamarlo "traficante de drogas"; lo tacha de grosero e ignorante y le recomienda leer Cien años de soledad

Luisa Alcalde comparte lista de asistentes al relanzamiento del PAN; "los mismos impresentables de siempre", critica

Luisa Alcalde comparte lista de asistentes al relanzamiento del PAN; "los mismos impresentables de siempre", critica

Este domingo el servicio en la concluirá a las 22:00 horas, y el siguiente fin de semana (25 y 26 octubre) también.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) precisó que esta modificación al horario de servicio es necesaria para continuar con las pruebas integrales para echar a andar toda la Línea desde Observatorio a Pantitlán.

En esta ocasión se realizarán pruebas de los sistemas de control y telecomunicaciones con los trenes, mismas que deben efectuarse previo a la apertura del tramo Chapultepec-Observatorio.

Lee también

Ante esto, el Metro solicitó al público usuario tomar en cuenta este aviso y prever tiempos de traslado, ya que en las fechas señaladas las últimas corridas de los trenes saldrán a las 21:30 horas de las terminales actuales de la Línea 1, que son y Chapultepec.

En apoyo al público usuario, se ofrecerá servicio alternativo con autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros () a partir de las 22:00 horas, en el tramo Pantitlán-Chapultepec, hasta concluir el horario de servicio habitual, que es a las 24:00 horas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]