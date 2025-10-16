El Metro informó que los dos próximos fines de semana (18, 19, 25 y 26 octubre) el servicio en la Línea 1 concluirá a las 22:00 horas.

El organismo precisó que esta modificación al horario de servicio es necesaria para continuar con las pruebas integrales para echar a andar toda la Línea desde Observatorio a Pantitlán.

En esta ocasión se realizarán pruebas de los sistemas de control y telecomunicaciones con los trenes, mismas que deben efectuarse previo a la apertura del tramo Chapultepec-Observatorio.

Ante esto, el Metro solicitó al público usuario tomar en cuenta este aviso y prever tiempos de traslado, ya que en las fechas señaladas las últimas corridas de los trenes saldrán a las 21:30 horas de las terminales actuales de la Línea 1, que son Pantitlán y Chapultepec.

En apoyo al público usuario, se ofrecerá servicio alternativo con autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) a partir de las 22:00 horas, en el tramo Pantitlán-Chapultepec, hasta concluir el horario de servicio habitual, que es a las 24:00 horas.

