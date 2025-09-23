Más Información

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportaron este martes retrasos significativos en las Líneas B, 12, 6, 7 y 9, con trenes que permanecían detenidos durante varios minutos en distintas estaciones.

A través de X (antes Twitter), pasajeros de la Línea B se quejaron de la lentitud del servicio:“Para no perder la bonita costumbre, #LB más lenta que una tortuga, digan a dónde les voy a cobrar mis retardos generados por SU INEFICIENCIA”, escribió un usuario, otro agregó: “Porque va lenta la Línea B dirección Buenavista”.

La Línea 9 los pasajeros reportaron: “¿Cuáles 6 minutos en la Línea 9 si ni nos dejan subir a los trenes?” otro escribió: “L9 saturada y súper lenta”, reclamó un usuario; ante las quejas, la cuenta oficial del Metro respondió: “Buen día. Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea 9”.

En la Línea 12, los reclamos se centraron en las constantes paradas de los trenes: “La línea 12 es pésima, en todas las estaciones se detiene 5 min. No es posible este tipo de servicio cuando la mayoría de los usuarios van rumbo a sus empleos”, expresó un usuario, otro comentó: “Neta la Línea 12 dirección Mixcoac se irá deteniendo más de 5 minutos en cada estación?”, publicó otra persona. El Metro por medio de su cuenta oficial respondió: “Buen día. En este momento, la Línea 12 presenta alta afluencia. Para atender la demanda, se envían trenes vacíos a las estaciones con mayor concentración de personas usuarias”.

La Línea 7 también registró inconformidad: “¿Por qué en Línea 7 se vienen deteniendo los trenes? Llevamos ya más de 8 minutos detenidos en Tacubaya dirección Rosario. ¡De qué sirve salir temprano de casa si siempre hay algún evento con el Metro!”, denunció otro pasajero.

