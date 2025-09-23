Más Información

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó la mañana de este martes el cierre temporal de la estación Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2.

A través de sus redes sociales, el organismo detalló que para acceder a la zona centro de la Ciudad de México se pueden utilizar como alternativas las estaciones Pino Suárez y Allende de la Línea 2, así como San Juan de Letrán de la Línea 8 y Bellas Artes, que conecta las Líneas 2 y 8.

Las autoridades exhortaron a los usuarios a tomar previsiones en sus traslados, mientras se mantiene sin servicio la estación ubicada en la Plaza de la Constitución.

Hasta el momento no se han detallado las causas ni el tiempo estimado de reapertura.

