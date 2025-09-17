Hasta el 1 de septiembre de este 2025, 61 escaleras eléctricas del Metro de la Ciudad de México se encontraban fuera de servicio, de acuerdo con información obtenida vía transparencia por EL UNIVERSAL.

La estación Camarones, en la Línea 7 del Metro, es la más afectada: de sus 23 escaleras electromecánicas, 10 se reportaron fuera de servicio. En la misma Línea, Constituyentes y Tacuba registraron cuatro escaleras inactivas cada una, mientras que en Auditorio y San Joaquín son dos por estación.

En junio de este año, Adrián Rubalcava Suárez, Director General del Sistema de Transporte Colectivo Metro, realizó un recorrido por la Línea 7.

El funcionario dijo que por instrucción de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, ha puesto énfasis en verificar el funcionamiento de escaleras eléctricas, así como las labores de mantenimiento para estos equipos.

¿En qué estaciones del metro hay más escaleras eléctricas fuera de servicio?

En total, el sistema de transporte capitalino cuenta con 467 escaleras electromecánicas. A continuación, la lista de las estaciones con el mayor número de equipos sin funcionar hasta el 1 de septiembre:

Línea 9: 18 escaleras eléctricas se registraron como fuera de servicio. Pantitlán y Patriotismo encabezan la lista con cinco cada una; les siguen Puebla y Guerrero con dos, mientras que Jamaica, Chabacano, Centro Médico y Chilpancingo reportaron una inactiva por estación.

Línea 8: Nueve escaleras eléctricas se reportaron fuera de servicio, de las cuales cinco se concentran en la estación Bellas Artes, dos en Salto de agua y dos más en Garibaldi.

Línea 12: Cinco escaleras eléctricas se registraron sin funcionar: dos en Atlalilco y una en cada una de las estaciones Lomas Estrella, Culhuacán y Mixcoac.

Línea 1: Se reportaron cinco escaleras eléctricas sin funcionar: una en Zaragoza, tres en Tacubaya.

La Línea 3 y 4 sólo registraron una escalera eléctrica fuera de servicio cada una en las estaciones Miguel Ángel de Quevedo y Consulado respectivamente. Las Líneas 6 y 2 no reportaron ninguna escalera electromecánica sin funcionar.

En total, de las 195 estaciones del Metro, en al menos 28 había una escalera eléctrica fuera de servicio hasta el 1 de septiembre, lo que representa un problema para usuarios como personas con alguna discapacidad, mujeres embarazadas o adultos mayores que quieran utilizarlas.

Las fallas en las escaleras electromecánicas también pueden representar un riesgo. El pasado 25 de agosto, EL UNIVERSAL reportó la historia de Fátima Neri, arquera de tiro con arco de la UNAM, quien aspiraba a participar en los Juegos Olímpicos de 2028; sin embargo, un accidente en el Metro interrumpió sus planes.

El 24 de octubre de 2023, mientras se dirigía a su trabajo y antes de salir de la estación Polanco, en la Línea 7, utilizó las escaleras eléctricas, las cuales fallaron y comenzaron a descender de forma repentina, lo que ocasionó la caída de varias personas. El accidente causó graves lesiones a la pierna izquierda de la deportista, por lo que pide al sistema de transporte una cobertura completa de los gastos médicos.

De acuerdo con la respuesta a una solicitud de transparencia realizada por EL UNIVERSAL, el Metro ha registrado 68 accidentes relacionados con las escaleras eléctricas en los últimos 25 años.