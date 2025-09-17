Osmar Olvera llegará a Los Ángeles 2028 en su prime y asegura peleará por el oro

Con la mirada puesta en Los Ángeles 2028, Osmar Olvera no duda de su siguiente gran objetivo como atleta de élite: La medalla de oro en los Juegos Olímpicos.

Luego de conquistar las preseas de plata y bronce en París 2024, la mente del ahora mejor clavadista del mundo se encuentra totalmente enfocada en obtener el metal áureo, contando con la experiencia y el hecho de que llegará a tierras estadounidenses con 24 años, una edad que le permitirá estar en su prime; es decir, en su mejor momento físico y mental.

El clavadista nacido en la Ciudad de México, quien cuenta con el respaldo absoluto de su entrenadora Ma Jin, compartió —en charla con EL UNIVERSAL Deportes— su gran sueño, un momento por el que trabaja de manera incansable día y noche.

“Ya gané plata y también bronce, pero quiero ese oro. En Los Ángeles, no me veo de otra forma que no sea ganándolo. Voy a llegar en un gran momento en todos los sentidos, en mi prime, y estoy trabajando para que, cuando llegue ese día, todo salga muy bien”, comentó Osmar.

Olvera, quien ha tomado inspiración de grandes deportistas mexicanos, habló en especial del mítico Joaquín Capilla, el máximo medallista olímpico en la historia de México, con cuatro preseas, cuya figura le ha servido como guía y al que anhela superar en el futuro, más allá del enorme respeto que le tiene.

“Mi sueño es igualarlo y superarlo, es algo que quiero lograr. No tuve el honor de conocerlo, pero me ha inspirado mucho para llegar al lugar en el que estoy”, reiteró la máxima esperanza de medalla para México en 2028.

Con la meta establecida y gran madurez a su corta edad, Osmar ha dejado claro que el trabajo, la disciplina y la inspiración pueden convertir en realidad todos los sueños en medallas. Y él está decidido a demostrarlo en la máxima justa deportiva, para regalar a México más alegrías.