Ma Jin anticipa que Osmar Olvera cumplirá todos sus sueños

La dupla conformada por Ma Jin y Osmar Olvera ha transformado, en los más recientes años, los clavados en México, dejando una enorme cantidad de éxitos en el camino.

La relación, que inició cuando el joven tenía 14 años de edad, ha permitido crear un gran vínculo que va más allá de la alberca.

Con un cariño similar al de una madre por su hijo, la entrenadora asiática compartió su admiración por Olvera, asegurando que es un atleta brillante y con un futuro enorme, que le permitirá alcanzar todos sus sueños.

“Osmar es un joven con talento y tiene mucho futuro. La clave es que, siendo muy chico, ha ganado muchas medallas. Eso significa que, con más jóvenes y con mi trabajo, pueden lograrse resultados. Yo quiero que más niños sigan sus sueños y se apoye al deporte”, mencionó.

Ma Jin, quien es consciente de la presión que Osmar puede afrontar en los próximos años, recalcó su papel como guía en entornos como el educativo y el de la salud.