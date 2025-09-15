El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro lanzó una licitación para contratar el servicio de mantenimiento a maquinaria ferroviaria para este medio de transporte.

En la licitación número 30102015-011-25 que se publicó este lunes en la Gaceta Oficial se detalla que la fecha límite para adquirir las bases será el próximo 18 de septiembre.

En la descripción de la convocatoria se especifica que el servicio que se solicitará es “Mantenimiento a Maquinaria Ferroviaria”, aunque no se dan más detalles.

En tanto que el fallo de la licitación será el 30 de septiembre de este año a las 12:00 del día.

