La mañana de este lunes, usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportaron demoras y paros prolongados en las líneas A, 7 y 3.

A través de la red social X, decenas de pasajeros compartieron su molestia por la lentitud del servicio; en la Línea A, las quejas se centraron en esperas superiores a los 10 minutos: “Línea A dirección Pantitlán, más de 10 minutos esperando el tren en estación Santa Martha”, escribió un usuario, otro comentó: “¿No va a avanzar la Línea A? Llevamos 15 minutos en Guelatao, ¿cuál es el pretexto?”.

La Línea 7, que conecta El Rosario con Barranca del Muerto, también registró demoras: “¿Ya vas a mandar trenes en Línea 7? ¿Ahora qué pasa con la Línea 7?, otro usuario comentó “Ahora qué pasa con la línea 7?”

En la Línea 3, que va de Universidad a Indios Verdes, los reportes coincidieron en paros prolongados entre estaciones: “¿Nos puedes informar por qué estamos detenidos en la estación Balderas? Es más, ¿por qué la Línea 3 está lenta?”, publicó un pasajero, otro señaló: “Y ahora qué sucede en la Línea 3. El Metro de Potrero a La Raza está detenido”.

Hasta el momento, el STC Metro no ha ofrecido una explicación detallada sobre las causas de los retrasos en las tres líneas.

