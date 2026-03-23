Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo Metro reportaron múltiples retrasos y afectaciones en distintas líneas la mañana de este lunes, lo que generó inconformidad entre pasajeros.

En la Línea B, usuarios señalaron constantes detenciones en el servicio con mensajes como: “Buenos días metro por qué se va parando mucho la línea B del metro dirección Buenavista” y “Línea B detenidos en Olímpica dirección Buenavista ¿Por qué no avanzamos? No va tan lleno para que tengan que detenerse por tanto tiempo”.

El STC respondió: “Buen día. Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea B”.

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Respecto a la Línea 2, también conocida como línea azul, pasajeros reportaron problemas con la operación de los trenes y apertura de puertas: “¿Qué pasa con la línea azul? No abren las puertas de los vagones y ya se hace tarde para muchos” y “¿Ahora sabrán algo de la Línea 2? No pasa dirección Tacuba”.

En respuesta, el STC indicó: “Buen día. Al momento, la Línea 2 opera sin incidentes, se presenta afluencia de la hora y se agiliza la circulación de los trenes desde las terminales.”

En la Línea 7, usuarios manifestaron su molestia por largos tiempos de espera y detenciones prolongadas: “¿Qué pasa con la línea 7? Llevamos 15 minutos sin movernos” y “Vagón 1362 de la Línea 7 dirección Rosario lleva 15 min detenido en Constituyentes, ¿ahora cuál es la razón del retraso?”.

El STC respondió: “Buen día. Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea 7”.

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Por su parte, en la Línea 1 los pasajeros denunciaron lentitud en el servicio con comentarios como: “La línea 1 no funciona, San Lázaro al full, y el metro durmiendo” y “Anda bien lenta la Línea 1”.

En la Línea 8, los reportes apuntaron a saturación y constantes detenciones: “Línea 8 lentísima, viene haciendo base en cada estación” y “Línea 8 hasta el tope metro UAM. Convoy N1707 parado más de cinco minutos, ¿qué pasa? Estamos en UAM y no avanza”.

En la Línea 12, usuarios señalaron saturación y largos tiempos de espera con el mensaje: “Buenos días, ¿qué pasa en Línea 12? Los trenes están saturados además de que se tardan mucho en llegar”.

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