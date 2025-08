La alcaldía Miguel Hidalgo se comprometió a tapar los mil 700 baches que se encuentran por toda la demarcación en un lapso de dos a tres semanas.

En conferencia de prensa, el edil Mauricio Tabe subrayó que serán una alcaldía cero baches, y explicó que nueve cuadrillas de servicios urbanos, y otras 20 cuadrillas de voluntarios de otras áreas trabajarán para echarle “montón” a todos los baches.

“Como sabíamos que las capacidades de nuestro equipo de servicios urbanos para atender la crisis no son suficientes, y no porque las personas no cuenten con todos los elementos, son gente muy experimentada, sino porque nos falta personal, porque nos faltan recursos, porque nos recortaron los recursos a todos los gobiernos de las alcaldías y municipios; entonces, qué es lo que vamos a hacer, pues reforzar este esfuerzo con la labor de nuestros servidores públicos que, de manera voluntaria, pues vamos a entrarle a bachear, de todas las áreas, camionetas y todo el equipo manos a la obra y manos a los baches para lograr que esta alcaldía sea cero baches”, indicó.

Comentó que el sector que más concentra los baches es Chapultepec (444), seguido de Tacuba (445), Sotelo (290), Polanco (119) y Tacubaya (402).

En este sentido, pidió a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, reparar los baches que hay en vialidades primarias como Río San Joaquín, pues recordó que esto es competencia del gobierno central.

Tabe apuntó que los recursos adicionales que el gobierno central le dio a las alcaldías, supuestamente para tapar baches, se ocuparon para cumplir compromisos con los trabajadores y prácticamente recibieron menos recursos para obras.

LL