Esta mañana se celebró el 150 aniversario del , ubicado en la .

El aniversario del camposanto más grande de la estuvo encabezado por el alcalde , quien destacó las instalaciones y servicio del espacio.

"Damos el mejor servicio a las víctimas a los familiares de quienes perdieron a un ser querido. Tenemos los mejores panteones de la ciudad y los tenemos en muy buenas condiciones para dar la mejor atención en el momento más difícil de cualquier familia que es cuando pierde a alguien y lo mínimo que se merecen es tener estas instalaciones dignas", dijo.

Mauricio Tabe calificó al cementerio civil como el más relevante del país. (Foto: Luis Camacho/ EL UNIVERSAL)
En la celebración hubo eventos artísticos con motivo del Día de Muertos.

Durante la ceremonia realizada a la entrada del cementerio, se recordó que allí se encuentra la Rotonda de Personas Ilustres, la fosa común, los restos de los Constituyentes y de los integrantes del Escuadrón 201.

Mauricio Tabe calificó al cementerio civil como el más relevante del país.

"Este panteón es el panteón más importante de México y hoy celebramos, hoy conmemoramos los 150 años de su fundación, en aquel 13 de septiembre de 1875", aseguró.

