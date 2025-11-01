Esta mañana se celebró el 150 aniversario del Panteón Civil de Dolores, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo.

El aniversario del camposanto más grande de la Ciudad de México estuvo encabezado por el alcalde Mauricio Tabe, quien destacó las instalaciones y servicio del espacio.

"Damos el mejor servicio a las víctimas a los familiares de quienes perdieron a un ser querido. Tenemos los mejores panteones de la ciudad y los tenemos en muy buenas condiciones para dar la mejor atención en el momento más difícil de cualquier familia que es cuando pierde a alguien y lo mínimo que se merecen es tener estas instalaciones dignas", dijo.

En la celebración hubo eventos artísticos con motivo del Día de Muertos.

Durante la ceremonia realizada a la entrada del cementerio, se recordó que allí se encuentra la Rotonda de Personas Ilustres, la fosa común, los restos de los Constituyentes y de los integrantes del Escuadrón 201.

Mauricio Tabe calificó al cementerio civil como el más relevante del país.

"Este panteón es el panteón más importante de México y hoy celebramos, hoy conmemoramos los 150 años de su fundación, en aquel 13 de septiembre de 1875", aseguró.

