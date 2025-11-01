El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, recorrió la noche del 31 de octubre el primer paseo de ciclismo en el Bosque de Chapultepec y Panteón Dolores, llamado "Entre tumbas y pedales".

A través de un comunicado, la alcaldía informó que los asistentes vivieron una oportunidad única al andar en bicicleta entre sepulcros y leyendas en las cuatro paradas proyectadas.

Detalló que los ciclistas de todas las edades y algunas familias completas partieron desde la Glorieta de la Lealtad, en el Complejo Cultural Los Pinos, para entrar al Bosque de Chapultepec y luego llegar al Panteón Civil de Dolores, donde se realizaron paradas en las secciones de Panaderos, Colegio Militar y el Crematorio, además de hacer un breve recorrido por la Rotonda de las Personas Ilustres.

Lee también Alcaldía Miguel Hidalgo implementará operativo especial por Día de Muertos en los panteones de Dolores y Sanctórum

La alcaldía informó que al cierre del recorrido se realizó un concurso de disfraces donde el ganador obtuvo una bicicleta y cascos nuevos,además, detalló que se proyectó la película "Sustos Ocultos de Frankelda".

Explicó que, el alcalde Tabe expresó su orgullo al recorrer el Bosque de Chapultepec y el Panteón de Dolores en bicicleta.

"Por eso lo digo con mucha honra y con mucho orgullo, tener el Bosque de Chapultepec en Miguel Hidalgo es tener uno de los patrimonios más importantes que tenemos los mexicanos. Todo el valor que tiene Chapultepec, su riqueza natural, su historia, la cultura, el arte y todas las expresiones que se dan", dijo.

Lee también Crea MH área específica para el cuidado del medio ambiente

Relato que, la directora del Bosque de Chapultepec, Natasha Uren, reconoció el trabajo en conjunto con la alcaldía para mantener los espacios públicos y se unió a la celebración.

"Tenemos una responsabilidad muy grande y esa responsabilidad se llama cogobernar, que las cosas salgan más allá de filias y fobias y sabores. Entonces, la verdad es que hemos venido trabajando muy bien con la alcaldía y hemos venido construyendo fuertemente con la alcaldía", dijo.

Detalló que, al cierre del recorrido, se realizó un concurso de disfraces donde el ganador se llevó una bicleta y cascos nuevos.

Lee también Alcaldía Miguel Hidalgo firma convenio de colaboración en materia de seguridad con municipio de San Pedro Garza García

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot