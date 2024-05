“A veces va lenta, pero nada se compara con las tres horas de tráfico que se hacía antes, se padecía feo”, aseguró Carlos Guevara, usuario de la Línea 12 del Metro, la cual actualmente opera en su totalidad, luego de que hace tres años se cayó una trabe, fue cerrada para su rehabilitación y reabrió por etapas.

Durante un recorrido que realizó EL UNIVERSAL se contabilizó con cronómetro que de Mixcoac a Tláhuac y viceversa el tiempo promedio de viaje es de 40 a 50 minutos.

“A veces va lenta, se tardan en pasar los convoyes, pero el Metro en general así va, ya ninguna estación se salva de padecer de algún contratiempo. Aquí lo raro es que la repararon recientemente y aún así luego se tardan en pasar. Sin duda es más rápido que andar en el Metrobús o en el camión como antes”, indicó Verónica Hernández.

“Sí fue una tragedia, eso no se olvidará jamás, pero pues se necesita para moverse. Como en todo, nos encomendamos al salir de casa a Dios y que regresemos bien a casa por lo que pueda pasar, no sólo en el Metro, en la calle, en todas partes, ya no se sabe”, dijo Estela Gómez.

El trayecto que constató este diario fue fluido, con un promedio de 3 a 5 minutos de espera por tren. Además del sonido de los rieles y convoyes en el tramo de Mexicaltzingo a Atlalilco.

“Siempre ha sonado igual en ese tramo. Sin embargo, se siente uno más seguro por todo lo que le hicieron, hay mucho soporte y esperemos que no vuelva a suceder otra tragedia. Sólo queda confiar en que hicieron bien su trabajo, ahora sí”, remarcó Víctor Sánchez.

A tres años de la tragedia que dejó 26 personas muertas y más de 90 heridas, la Línea Dorada recuperó y superó el número de pasajeros trasladados de enero a marzo de este año, con 21 millones 568 mil 620 personas, cifra mayor a los 15 millones 940 mil 452 que reportó en el mismo periodo de 2021, año en el que se cayó la trabe.

Aunque la cifra es superior, todavía no recobra los traslados registrados en 2020 y 2019, cuando el promedio de usuarios de Mixcoac a Tláhuac fue de más de 32 millones.