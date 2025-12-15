Ecatepec, Méx.- Desde el 1 de diciembre, cuando se puso en funcionamiento la pista de hielo en la explanada principal de Ecatepec, han patinado más de 20 mil personas de forma gratuita.

La alcaldesa, Azucena Cisneros Coss, les recordó a los habitantes del municipio más poblado del Estado de México que estará abierta hasta el próximo 7 de enero.

La edil los invitó a disfrutar de los atractivos navideños, los cuales son gratuitos, por lo que chicos y grandes se podrán divertir de manera familiar en esta época del año en la que los estudiantes y sus padres tendrán días de asueto.

Más de 20 mil asistentes han disfrutado la pista de hielo en Ecatepec (15/12/2025). Foto: Especial

Como parte de la temporada decembrina, la explanada y el jardín municipal de San Cristóbal cuentan también con la Villa Navideña y el árbol monumental, donde se reúnen familias enteras para convivir y tomarse fotos.

Los días 21 y 28 de diciembre, así como el 4 y 6 de enero habrá show de patinaje artístico a las 18:00 horas, igualmente gratuitos.

La pista estará en funcionamiento hasta el próximo 7 de enero, en horario de 11:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas de lunes a viernes, y sábados y domingos de 11:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 22:00 horas.

Además, los días 20, 21, 27 y 28 de diciembre habrá show de nieve artificial en calle Emilio Carranza (peatonal), en San Cristóbal Centro, en las inmediaciones del mercado municipal, a las 18:30, 19:30 y 20:30 horas.

La pista de hielo tiene una longitud de 40 metros y con el árbol, así como con otras atracciones, convirtieron la explanada principal en una villa invernal para el deleite de los asistentes.

La empresa contratada por el ayuntamiento que instaló la pista de hielo utilizó agua tratada, clorada y desinfectada para evitar algún riesgo a la población, informó el Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec (SAPASE).

