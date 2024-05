El Jefe de Gobierno, Martí Batres, reiteró que, conforme a la información proporcionada por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), ya está en los parámetros normales el líquido potable en la zona de la alcaldía Benito Juárez que se vio afectada por la presencia de aceites y lubricantes en la red hidráulica.

Sin embargo, el mandatario no precisó si el agua potable en la zona norponiente de esa demarcación, donde en las últimas semanas se registraron reportes de vecinos que denunciaron que el vital líquido que reciben en sus casas despedía olor a combustible y solvente, es apta para consumo humano.

“Lo que indica el Sistema de Aguas de la Ciudad de México es que el agua está dentro de los parámetros normales, y para cualquier indicación adicional, ya le comentaremos al Sistema de Aguas que nos informe”, respondió Batres, al preguntarle si el agua en esa zona ya puede beberse.

Leer también: Sacmex dice que el agua de alcaldía Benito Juárez está en parámetros normales

Refirió que, de acuerdo con la información de Sacmex, el servicio en la referida zona de Benito Juárez se ha normalizado, porque está cerrado el pozo Alfonso XIII (donde se detectó la contaminación del líquido) y ya no dota de agua a la red primaria, la cual se está nutriendo solamente de los otros pozos que nunca presentaron olor, ni alteración, así como del tanque de Santa Lucía.

“Además, se ha hecho una labor adicional muy importante, que es la de purgar las tomas de agua y esto se ha hecho en acompañamiento con los vecinos. Y luego, prácticamente antier ya estaba casi a punto de llegar al 100 por ciento de limpieza de las cisternas y tinacos, donde fue solicitada la intervención por parte de los vecinos”, añadió Batres.

El mandatario reprochó nuevamente que la Alcaldía Benito Juárez no intervino en las acciones de apoyo a los vecinos, pues lo único que hizo fue enviar al Gobierno capitalino un documento para solicitarle que atendieran a los colonos que realizaron su plantón en avenida Insurgentes, durante los días de mayor afectación.

“Pero no hicieron muestras de agua, no limpiaron cisternas, no limpiaron tinacos, no llevaron garrafones, no llevaron pipas de agua, no llevaron pipas para vaciar las cisternas y llevarse el agua a tratamiento, no hicieron nada”, expresó Batres.

Leer también: PAN pide intervención de la CNDH por contaminación de agua en la alcaldía Benito Juárez

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/cr