Ecatepec, Méx.-Por lo menos cinco fugas de agua potable se registran en calles de la colonia Hogares Marla, en el municipio de Ecatepec.

La más grande y la que genera mayor preocupación para los vecinos, es la que se ubica en la calle Donato Guerra, casi esquina con la avenida 30-30, donde se reactivó una fuga de agua potable que provocó un socavón, el cual fue reparado por personal del Organismo Público Descentralizado para la Prestación del Servicio del Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec (SAPASE).

“La colonia es vieja y la tubería es vieja y ahorita se están agravando las fugas, la que está ahí ya tiene un mes y hay varias que no las han venido a atender y tienen más de un mes y toda esta agua se está yendo al drenaje”, dijo Leticia González, una de las residentes de esa comunidad ecatepense.

A está problemática se suma una fractura en la red de drenaje y los habitantes suponen que podría estar contaminando el agua que se distribuye a través de la línea de conducción afectada, que se ubica al interior de la misma oquedad.

También lee Detienen a hombre cuando intentaba robar dinero en efectivo en un Monte de Piedad de Ecatepec

“Ahorita ya se reventó el tubo del drenaje y está contaminando el agua porque hay dos fugas, una de drenaje y otra de agua potable y vienen y les digo, pero no hay presupuesto, inclusive yo les dije nada más es un acople, se los compro para que se lo pongan o me meto, pero me dijeron si te mete son 3 mil pesos de multa”, contó José Salinas, otro de los habitantes.

En esta zona la población padece desde hace algunos años hundimientos que han afectado a las viviendas y en los últimos meses se registra una escasez de líquido.

De acuerdo a los habitantes del lugar, la colonia fue asentada en una zona lacustre, por lo que el agua que aún existe en el subsuelo busca su cause natural, lo que presuntamente ha generado los hundimientos.

Elí Hernández, director del SAPASE, explicó que las redes hidráulicas del municipio tienen varias décadas en operación y por las malas condiciones en las que se encuentra se presentan fugas constantes en una misma línea de conducción aunque sean reparadas de manera constante.

“Podemos reparar una fuga de una calle y en esa misma tubería se registra otra fuga metros adelante”, comentó.

También lee Falso que Morena quiera privatizar el agua, lo hacen los gobiernos del PAN: Claudia Sheinbaum

Según las autoridades locales, en promedio se registran 12 fugas de agua potable al día, lo que también afecta la distribución del líquido a las comunidades del municipio por el desperdicio permanente que existe.

El funcionario local descartó que el agua de esa parte de Ecatepec, en la colonia Hogares Marla, esté contaminada, pues el líquido que reciben cumple con la normatividad, lo que podría pasar, expuso, es que cuando los vecinos abren los registros para captarla la pueden ensuciar y así les llega a algunos de ellos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL