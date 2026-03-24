La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que para este martes 24 de marzo se tiene prevista una marcha de la Central de Trabajadoras y Trabajadores de la Ciudad y el Campo, a las 17 horas. Saldrán desde la Glorieta de Amajac, el Monumento a la Revolución y del Instituto del Envejecimiento Digno rumbo al Zócalo capitalino. Exigen una audiencia con la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para solicitar la atención a sus demandas laborales.

Ex trabajadores de la extinta Ruta 100 se reunirán en el Hemiciclo a Juárez a las 9 horas. Exigen el pago del finiquito correspondiente a la liquidación del 28 % de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100.

El grupo Plataforma 420 se reunirá en el Monumento a la Madre, en la alcaldía Cuauhtémoc, así como en el bajo puente de Río Churubusco y Añil, en Iztacalco, a las 12 horas. Realizarán diversas actividades culturales artísticas y colocarán una mesa informativa itinerante para exigir trato digno, auto cultivo y posesión libre de cannabis espacios compartidos en igualdad ante la ley.

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Activistas Defensores de los Derechos de los Animales se manifestarán a las 15 horas en el Zócalo capitalino. Exigen justicia para Moni, una perrita chihuahua de 16 años que fue asesinada en mayo de 2024 en la alcaldía Coyoacán.

Los representantes legales del Refugio Franciscano se manifestarán afuera de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, en la colonia Roma Norte. Exigen continuar con los acuerdos para el regreso de los animales al Refugio Franciscano.

El Colectivo Hijas de la Cannabis llevará a cabo una colecta de juguetes en la Plaza Tlaxcoaque y frente al Hemiciclo a Juárez, a partir del mediodía.

El grupo 40 días por la vida se manifestará a lo largo del día en las sedes de las clínicas Mary Stopes México. Llevarán a cabo la "Vigilia de Oración", por la vida y en contra del aborto en México.

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