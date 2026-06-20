Metrópoli | 20-06-26 | 12:43 | Actualizada | 20-06-26 | 12:43 |

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que para este sábado 20 de junio se tiene prevista la , a las 11 de la mañana, la cual partirá del Ángel de la Independencia rumbo al Monumento a la Revolución, con el propósito de visibilizar a las lesbianas, bisexuales, pansexuales, personas no binarias y otras identidades que mantienen relaciones afectivas entre mujeres.

A las 14 horas se realizará la tercera , la cual partirá de San Fernando rumbo a la explanada de la alcaldía Tlalpan, en favor del respeto, la inclusión y la visibilidad de la diversidad sexual y de género.

La CNTE realizará un mitin a las 10 horas en la sede de la Sección IX de la Ciudad de México de la Coordinadora, en Belisario Domínguez, colonia Centro.

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Se tiene previsto que a las 13 horas retomen actividades.

El grupo Direct Action Everywhere se manifestará en la explanada del Palacio de Bellas Artes, en protesta contra el Festival del Lichi y la Carne de Perro, evento anual celebrado en la ciudad de Yulin, China, asociado al consumo de carne de perros y gatos.

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Damnificados Unidos se manifestarán a las 11 horas en la Unidad Habitacional Tlalpan Coyoacán para realizar la "", con el objetivo de exigir el cese del condicionamiento de recursos públicos y programas sociales a cambio de firmas.

Activistas realizarán un partido de fútbol en el Hemiciclo a Juárez a las 12 horas por la libertad de Palestina.

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El grupo Laboratorio 420 se manifestará a las 12 horas en la calle Amberes y avenida Chapultepec. Van a recolectar firmas y difundir derechos cannábicos, así como talleres de reducción de riesgos y daños, y charlar sobre derechos humanos y legislación cannábica.

Activistas realizarán una protesta a las 12 horas en la , en apoyo y solidaridad con el pueblo boliviano ante la crisis que enfrenta ese país.

El Frente por la Vivienda Joven protestará a lo largo del día en la calle República de Cuba, colonia Centro. Llevarán a cabo la colecta de firmas para la propuesta de reforma de ley en temas de vivienda.

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