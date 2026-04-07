La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que para la mañana de este martes siete de abril se tiene prevista una marcha del Comité para la Defensa y Conservación del Pueblo Indígena de Santa María Chimalapa, Oaxaca. Partirán a las 11 horas de las oficinas Centrales del Instituto Nacional de los Pueblos Indigenas, en la colonia Roma Sur, rumbo al Tribunal Superior Agrario, en la colonia Nápoles. Acudirán a entregar dos amparos en contra de sentencias emitidas por el Tribunal.

Por su parte, habitantes de la alcaldía Cuajimalpa se manifestarán a las 9 horas en la gasolinera "Juarez", de la Carretera Federal México-Toluca y avenida Juárez. Exigen a las autoridades claridad sobre la situación legal del predio ubicado en Prolongación San Antonio número 116, colonia Agua Bendita.

El grupo Vanguardia de Trabajadores y Extrabajadores de Seguridad Ciudadana Monterrubio se concentrará en los Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente. Asisten en apoyo del elemento policial que el 2 de febrero de 2025, frustró un asalto en un establecimiento ubicado en la colonia Valle de Luces, en la alcaldía Iztapalapa.

Lee también Sarampión en CDMX; se ha logrado el objetivo de la vacunación

Trabajadores del Hospital General de Xoco se manifestarán a las 10 horas afuera del nosocomio. Exigen el fin del hostigamiento laboral y destitución de directivos señalados por violaciones de derechos sindicales.

La colectiva Hijas de la Cannabis llevará a cabo una colecta de juguetes en la Plaza Tlaxcoaque y frente al Hemiciclo a Juárez, a partir del mediodía.

El grupo Plataforma 420 se reunirá al mediodía en el Monumento a la Madre, en la alcaldía Cuauhtémoc. Realizarán diversas actividades culturales, artisticas y colocarán una mesa informativa itinerante para exigir trato digno, auto cultivo y posesión libre de cannabis espacios compartidos en igualdad ante la ley.

Lee también Fiscalía capitalina busca imputar a empresas por muerte de fotoperiodistas en AXE Ceremonia; señalan múltiples responsabilidades

El grupo Amigos del Refugio Franciscano se manifestará a las 11 horas en la sede de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, en la colonia Roma Norte, y a las 16 horas en el Zócalo. Exigen la entrega inmediata de todos los animales del Refugio Franciscano a sus legítimos cuidadores y la suspensión inmediata de cualquier proceso de adopción.

Y una ciudadana protestará durante el día en el Zócalo capitalino, en contra del director del Sector Tlatelolco, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL