La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que para este sábado dos de mayo se tiene prevista una manifestación del Movimiento Cannábico Mexicano, partirán del Palacio de Bellas Artes a las 14 horas rumbo al Ángel de la Independencia.

Marcharán por el Día Mundial por la Liberación de la Marihuana en México, con el fin de exigir el acceso libre y universal a la cannabis, el derecho al autocultivo, el respeto por todos los usos de la planta y el fin del acoso hacia las personas consumidoras.

El Colectivo Ecos del Río se concentrará en el Mercado Turístico Magdalena Atlitic, en la colonia Magdalena Contreras, a las 11 horas. Llevarán a cabo el evento cultural por el cuidado y defensa del río y bosque de la alcaldía Magdalena Contreras.

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La Unión Revolucionaria de Trabajadores del Arte se reunirá a las 12 horas en el Museo Panteón de San Fernando. Realizarán el evento Político Cultural en el marco del natalicio de Karl Marx, filósofo, economista, sociólogo, historiador, periodista y revolucionario comunista.

El grupo Plataforma 420 se reunirá al mediodía en el Monumento a la Madre, en la alcaldía Cuauhtémoc. Realizarán diversas actividades culturales, artísticas y colocarán una mesa informativa itinerante para exigir trato digno, auto cultivo y posesión libre de cannabis espacios compartidos en igualdad ante la ley.

El Laboratorio 420 llevará a cabo a las 14 horas, en la Glorieta de los Insurgentes, la jornada itinerante de recolección de firmas, difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y daños, y charlas informativas sobre derechos humanos y legislación.

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afcl