Los zombies están cada vez más cerca de la Ciudad de México y como inicio de las celebraciones del Día de Muertos, las calles de la capital del país se llenarán de cientos de muertos vivientes que integrarán la Marcha Zombie 2025. Conoce la ruta, horario y todo lo que tienes que saber para asistir a este evento.

La caminata del terror, donde las personas se disfrazan y se caracterizan de zombies es un evento familiar a favor de la tolerancia y difusión de la cultura. Es una marcha con causa donde las y los organizadores invitan a llevar algún alimento no perecedero para donar al banco de alimentos Unidos Distribuimos y Transformamos, IAP.

Los organizadores de la Marcha Zombie-Zombie Walk informaron que este 2025 se cumplen 18 años de la creación de este evento tan esperado por cientos de capitalinos, donde la imaginación es clave para llevar el mejor disfraz y caracterización.

Lee también Ya hay fecha para la Marcha Zombie 2025 en la CDMX

Aspectos de la marcha zombie de 2019 en la Ciudad de México. Foto: Carlos Mejia/EL UNIVERSAL.

¿Qué día es la Marcha Zombie 2025 y a qué hora?

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (OVIAL SSCCDMX) informó que la Marcha Zombie 2025 se realizará este sábado 18 de octubre en punto de las 16:00 horas.

Por su parte, el contingente Marcha Zombie-Zombie Walk dijo que comenzarán actividades desde las 11:00 de la mañana en Av. de la República, donde se espera la realización del Concurso “Rey & Reina Zombie 2025" con premio económico para el zombie más aterrador y creativo de la capital.

¿Qué debo llevar para la Marcha Zombie 2025?

Para formar parte de este apocalipsis zombie, las y los asistentes deberán ir disfrazados de cualquier tipo de zombie, personaje de cultura popular zombificado, bruja, fantasma o algún disfraz de terror con motivo del Día de Muertos o Halloween.

Es importante mencionar que solo las personas caracterizadas podrán marchar, sin embargo, si eres espectador, podrás disfrutar de la caminata del terror desde los laterales de las calles capitalinas o marchar al final de los contingentes.

Lee también Asiste al próximo Paseo Nocturno con motivo del Día de Muertos; conoce detalles de la rodada

Ruta y alternativas viales de la Marcha Zombie 2025

La caminata zombie comenzará en el Monumento a la Revolución rumbo al zócalo capitalino y se espera que recorra la avenida Juárez.

Debido a las afectaciones viales que tendrán las principales calles de la CDMX, el Centro de Orientación Vial capitalino, dio a conocer las alternativas viales considerando los cortes a la circulación.

Para que evites contratiempos, las alternativas viales de este sábado son:

Avenida de los Insurgentes

Eje 1 Norte

Avenida Chapultepec

José María Izazaga

Eje 1 Oriente

Lee también Día de Muertos 2025: ¿cuál es el significado del pan de muerto en la ofrenda?

Ruta de la Marcha Zombie en CDMX. (14/10/2025). Foto: X (@OVIALCDMX)

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/rmlgv