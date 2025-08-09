Más Información
Defensa modifica manejo de fauna silvestre cercana al Tren Maya; implementará acciones con trato digno y respetuoso
México no aceptaría participación de fuerzas militares estadounidenses en nuestro territorio: SRE; "cada quien debe trabajar en su país"
Tania Contreras responde a investigación del delegado de la FGR en Tamaulipas; no se encontraron pruebas en mi contra, dice
Herederos de AMLO y Calderón intercambian acusaciones; desde "tu papá se robó la Presidencia" hasta "explica cómo se enriqueció el tuyo"
Con motivo de la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas y de la XI Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México este sábado se lleva a cabo una marcha que partirá del Ángel de la Independencia al Zócalo.
El contingente salió de la glorieta de la Independencia a las 9 horas y ya refleja afectaciones en el transporte público de la zona.
De momento el servicio de la Línea 7del Metrobús es por la lateral del Paseo de la Reforma, de la estación Diana a París en dirección Indios Verdes.
Lee también Lluvias dejaron 31 encharcamientos y 14 árboles caídos este viernes en la CDMX
La marcha por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas avanza sobre carriles centrales del Paseo de la Reforma, la alternativa vial es avenida Chapultepec, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
maot