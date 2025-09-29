La mañana de este lunes, usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportaron retrasos significativos en las líneas 8, 7, A y 1, con trenes que permanecían detenidos durante varios minutos en distintas estaciones.

En la Línea 8, pasajeras y pasajeros escribieron en X que los andenes estaban saturados y no salían trenes: “20 minutos en Constitución y lo que falta”, “Lleva más de 15 minutos y no llegan trenes”, fueron algunos de los mensajes dijeron algunos pasajeros; el STC: “Buen día. Se agiliza la marcha de los trenes en la Línea 8, después de realizar revisión a un tren.”

En la Línea 7, usuarios reportaron detenciones prolongadas en Tacubaya: “Estamos detenidos”, “No llegan trenes y ya se está saturando”, “Está súper llena y no avanza en ningún sentido”, fueron algunos de los comentarios.

La Línea A también presentó demoras: “Más de 20 minutos y ni un tren”, “En 20 min no ha pasado ninguno en Los Reyes”, reclamaron usuarios, mientras otros preguntaban por qué los tiempos de espera superaban los 10 minutos.

Por su parte, en la Línea 1 dijeron: “Línea 1 en ambas direcciones está super lento el servicio”, otro usuario comentó “Más de 15 min esperando un metro en la estación san Lázaro línea 1.”

