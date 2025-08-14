Debido a las lluvias de esta tarde de este 14 de agosto, al corte de las 22:00 de la noche, en la Ciudad de México se registraron 31 encharcamientos -11 de ellos en Iztapalapa-, 23 árboles caídos, cuatro postes, así como cinco cortocircuitos.

El volumen de lluvias registradas en la capital es de más de 4.3 millones de metros cúbicos, y el nivel máximo de precipitación alcanzado se registró en las estaciones pluviométricas Presa Mixcoac, con 22.25 milímetros, y en San Bartolo Ameyalco, con 16.25 milímetros, en la alcaldía Álvaro Obregón.

Además, como medida de seguridad para usuarias y usuarios, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, cerró por algunas horas la estación Potrero de Línea 3 para realizar trabajos de retiro de agua acumulada en un pasillo.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) hasta las 22:00 horas, se atendieron 11 encharcamientos en la alcaldía Iztapalapa, cinco en Tláhuac, tres en Coyoacán, dos en Álvaro Obregón, y uno en cada una de las alcaldías Venustiano Carranza, Tlalpan e Iztacalco.

Como parte del Operativo Tlaloque, la Segiagua desplegó 245 elementos, entre ingenieros, técnicos y cuadrillas de atención al drenaje; así como 114 vehículos, entre ellos equipos Hércules (5), vehículos de bombeo de emergencia (11), hidroneumáticos (49), pipas de agua tratada (5), caja seca (5), grúa HIAB (1), vehículo Unimog (1) y vehículos pick para atender a la población por las afectaciones.