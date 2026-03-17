Teoloyucan, Méx.— Un hombre murió linchado por pobladores de la comunidad de Santa Cruz Teoloyucan, luego de que fue señalado por su presunta participación en el asesinato de un conductor que circulaba en su automóvil.

Los hechos ocurrieron la mañana del lunes, cuando dos presuntos delincuentes dispararon contra el conductor del vehículo, mientras se encontraba en marcha.

El ataque provocó la muerte del chofer, quien perdió el control del vehículo impactando contra un poste; una menor que lo acompañaba resultó lesionada.

Tras estos hechos, pobladores que se encontraban en la zona persiguieron a los presuntos responsables, uno de ellos fue alcanzado y retenido por los vecinos, mientras que el segundo logró esconderse dentro de una vivienda.

De acuerdo con reportes, el hombre retenido fue golpeado por los habitantes hasta quedar inconsciente y posteriormente sin signos vitales.

El otro presunto implicado se refugió en un domicilio, afirmó tener parentesco con personas del ayuntamiento, pero autoridades municipales rechazaron esa versión.

En un comunicado, el ayuntamiento de Teoloyucan lamentó lo sucedido y dio a conocer que elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal acudieron al lugar tras recibir el reporte; no obstante, fueron superados por un grupo de pobladores, quienes hicieron justicia por cuenta propia.

La administración municipal reportó que policías resultaron lesionados y uno de los elementos fue despojado de parte de su equipo de trabajo, entre ellos sus esposas y arma de cargo.

Además, la autoridad aclaró que la persona involucrada en los hechos no tiene parentesco con funcionarios del gobierno municipal.

El ayuntamiento informó que ya presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para que se realicen las investigaciones correspondientes y se deslinden responsabilidades por las agresiones contra los elementos de seguridad y el despojo de equipo oficial.