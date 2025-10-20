La Secretaría de Obras de la Ciudad de México lanzó una licitación pública nacional para hacer trabajos complementarios en la Utopía El Parián, ubicada en la alcaldía Coyoacán.

A través de una publicación en la Gaceta Oficial capitalina se dio a conocer esta licitación para la construcción de las redes generales de la Utopía de Coyoacán, localizada en la colonia San Lucas.

La modalidad de esta licitación es a precio unitario por concepto de trabajo terminado.

El costo de las bases de esta licitación es de 10 mil pesos, la fecha límite para adquirirlas es el 22 de octubre, la visita al lugar de los trabajos será el 23 de octubre, la presentación y apertura de del sobre único está programada para el 4 de noviembre, y el fallo el 10 de noviembre.

“Para la aceptación de su propuesta en el evento de presentación y apertura de proposiciones, los licitantes deberán presentar la documentación legal, constitutiva, notarial y fiscal respectiva en ejemplar auténtico para cotejo; en caso de no entregar la documentación solicitada, la Dirección de Ingeniería de Costos, Concursos y Contratos de Construcción de Obras Públicas de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas en la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México NO ACEPTARÁ LA PROPUESTA antes de realizar la apertura del sobre único”, señala la licitación.

El capital contable requerido para estos trabajos complementarios es de 14 millones 700 mil pesos.

Se detalla que las empresas participantes deberán de acreditar experiencia con trabajos relativos a haber realizado obra civil desde la etapa de cimentación hasta la etapa de acabados con características, complejidad y magnitud similares a la del objeto de la licitación; habiendo realizado obras de edificación e infraestructura urbana, control de calidad, control documental y financiero, trabajos tales como: montaje de estructuras metálicas y de concreto, obras inducidas y edificaciones tales como: edificios administrativos, deportivos, de salud, etc.

Además deberán tener experiencia en gestión de trámites ante las diferentes secretarías para los permisos y autorizaciones correspondientes. “Experiencia en trabajos en cimentaciones, banquetas, urbanismo, redes eléctricas, redes hidráulicas, drenaje, entre otras”.

