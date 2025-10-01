Huehuetoca, Mex.- Un joven de 19 años de edad perdió la vida la tarde de ayer, luego de ser golpeado en múltiple ocasiones por varias personas, quienes mantenían un bloqueo por falta de agua.

Los hechos ocurrieron cuando el hoy fallecido, identificado como Guillermo Ramírez Zarco, se bajó de una motocicleta para exigir le permitieran pasar en la carretera Huehuetoca-Apaxco.

Los ciudadanos que se manifestaron a la altura de Barranca Prieta por falta de agua en la comunidad de Citara, discutieron con el joven hasta que comenzaron a golpearlo.

En un video que circula a través de redes sociales muestra a una multitud de gente que rodea a Guillermo, golpeándolo hasta derribarlo y una vez en el piso, le siguieron pegando.

De acuerdo a reportes, el hombre iba acompañado de una mujer, presuntamente su pareja sentimental, quien también resultó herida por golpes.

La exigencia para pasar por el bloqueo después de una jornada de trabajo provocó que los quejosos enfurecieran y lo golpearan hasta causarle la muerte.

De acuerdo a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, por estos hechos ocurridos la tarde del lunes 29 de septiembre hay 3 personas detenidas.

Fueron llevados ante el agente del Ministerio Público, donde les iniciaron una carpeta de investigación por el delito de homicidio, el cual habrían cometido en agravio del joven de 19 años de edad.

