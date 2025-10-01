Un tráiler que transportaba 25 toneladas de leche quedó varado la mañana de este miércoles en el cruce de las calles Balderas y Ayuntamiento, en la alcaldía Cuauhtémoc, lo que ocasionó afectaciones viales en el primer cuadro de la capital.

De acuerdo con las primeras versiones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el conductor, de aproximadamente 30 años, intentó incorporarse desde la calle Ayuntamiento hacia Balderas. Durante la maniobra, la pesada unidad invadió el carril del Metrobús en la estación Juárez de la Línea 3 y terminó sobre el camellón, quedando imposibilitada para avanzar.

Tráiler con 25 toneladas de leche causa caos vial en Balderas y Ayuntamiento. Foto: Juan Carlos Williams

Al lugar acudieron policías de tránsito de la SSC, quienes iniciaron labores para retirar la mercancía y trasladarla a otro contenedor, con el objetivo de reducir el peso del vehículo y facilitar su movilización. Tras cerca de cuatro horas de maniobras, y con apoyo de una grúa de la misma dependencia, el tráiler fue retirado.

Durante ese tiempo, la circulación vehicular permaneció interrumpida desde la calle Morelos con dirección a Niños Héroes, lo que generó retrasos en la zona y afectaciones en el servicio del Metrobús.

