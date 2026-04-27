El alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarin rindió protesta como presidente de la Asociación de Autoridades Locales de México A..C. (AALMAC).

En el Museo de la Ciudad de México, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, tomó protesta a los integrantes de la mesa directiva y al edil a quien calificó como “un joven innovador” y una persona comprometida con los principios de bienestar, democracia y justicia.

Tras rendir protesta, López Casarín se comprometió a impulsar, desde su nuevo encargo, una agenda clara, con rumbo y con resultados, con la que se atiendan las desigualdades territoriales y se consolide el sistema de cuidados.

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Ante presidentes municipales de otras entidades del país y alcaldes y alcaldesas de la CDMX, el alcalde de ÁO delineó algunos de los ejes de estrategia, entre los que incluya seguridad, la gobernanza y la construcción de territorios de paz; la innovación e incorporación de tecnología para el servicio de la gente; así como la sostenibilidad ambiental, pues advirtió que “la batalla contra el cambio climático se libra en lo local”.

Javier López Casarín asume presidencia de AALMAC. Foto: Hugo Salvador

“Tenemos que hacer más y lo vamos a hacer juntas y juntos. Hoy los retos locales tienen una dirección global”, dijo.

Aseguró que la AALMAC será un espacio de encuentro, coordinación y solidaridad.

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“No venimos a administrar lo de siempre, venimos a hacerlo de una forma diferente. Venimos a transformar porque creemos que todo es posible cuando el pueblo está en el centro, porque creemos que todo es posible cuando trabajamos en unidad, porque creemos que todo es posible cuando gobernamos con compromisos sociales”, aseveró.

Brugada toma protesta a integrantes de la mesa directiva de la AALMAC

“¿Protestan cumplir y hacer cumplir los acuerdos y preceptos que establecen legalmente los estatutos del AALMAC, así como desempeñar con lealtad y ética los cargos que hoy se les concede como presidente e integrantes de la mesa directiva del AALMAC?”, tomó protesta la jefa de Gobierno, a los nuevos integrantes de la mesa directiva y al edil.

Brugada Molina resaltó que la AALMAC debe ser un espacio de conducción, de representación política de los gobiernos locales y desde donde se construya una visión local democrática y de bienestar para la población.

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