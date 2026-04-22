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La puso en marcha el programa "Gobernar de Noche", una estrategia impulsada por el alcalde Javier López Casarín para atender de manera directa las mediante recorridos nocturnos en distintas colonias de la demarcación.

A través de esta iniciativa, el gobierno de la Alcaldía sale al territorio en horarios accesibles para escuchar de primera mano a vecinas y vecinos, identificar problemáticas y dar atención inmediata o canalizar soluciones, fortaleciendo así un modelo de gobierno cercano, de territorio y no de escritorio.

El programa es coordinado por la Dirección de Gobierno, encabezada por Humberto González Díaz, quien lidera los recorridos acompañados de cuadrillas e inspectores de distintas áreas de la administración, entre ellas Servicios Urbanos, Desarrollo Social, Seguridad Ciudadana, Desarrollo Urbano y Obras, así como Jurídico y Gobierno, lo que permite una atención integral en campo.

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En lo que va del año, se han realizado cinco recorridos nocturnos, impactando directamente a 17 colonias.

Entre los principales resultados destacan la mediante el retiro de escombro que obstruía banquetas, la recuperación de espacios públicos a través de la reparación y mantenimiento de alumbrado en calles y zonas recreativas, así como acciones de ordenamiento urbano, incluyendo notificaciones a propietarios de vehículos en aparente estado de abandono como parte del proceso para su retiro.

‘Gobernar de Noche’ consolida un esquema de atención que reconoce las dinámicas reales de la ciudadanía y responde con presencia directa en las colonias, permitiendo que más personas accedan a los servicios y programas de la Alcaldía.

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jecg

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