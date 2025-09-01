Elementos de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a una mujer de 51 años, luego de que presuntamente intentara ingresar aproximadamente 121 gramos de marihuana al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en la alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron cuando el personal penitenciario realizaba revisiones de rutina a las personas que acudían a visitar a los internos. En ese momento, los oficiales notaron que una mujer mostraba actitud inusual y nerviosismo, lo que derivó en una inspección preventiva bajo los protocolos policiales y con respeto a los derechos humanos.

Durante la revisión, los agentes hallaron que la mujer ocultaba en su ropa interior un envoltorio de plástico transparente y una bolsa más pequeña que contenían hierba verde a granel, con las características propias de la marihuana.

La detenida fue informada de sus derechos y, junto con la sustancia asegurada, fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones correspondientes.

