Más Información

Sheinbaum destaca reforma judicial y relación con EU; primer informe de gobierno en Palacio Nacional

Sheinbaum destaca reforma judicial y relación con EU; primer informe de gobierno en Palacio Nacional

Andy reaparece tras escándalo por vacaciones en Tokio; acude al primer informe de gobierno de Sheibaum

Andy reaparece tras escándalo por vacaciones en Tokio; acude al primer informe de gobierno de Sheibaum

Gobierno capitalino explica incidente con atletas en silla de ruedas durante Maratón CDMX; fue por coladera mal intervenida, aseguran

Gobierno capitalino explica incidente con atletas en silla de ruedas durante Maratón CDMX; fue por coladera mal intervenida, aseguran

Con nuevo logo, ceremonia de purificación y nueva foto de la SCJN; así arranca nueva era del Poder Judicial

Con nuevo logo, ceremonia de purificación y nueva foto de la SCJN; así arranca nueva era del Poder Judicial

César Huerta causa baja de la Selección Mexicana por lesión; se pierde la Fecha FIFA de septiembre

César Huerta causa baja de la Selección Mexicana por lesión; se pierde la Fecha FIFA de septiembre

Nueva Corte, nuevo logo; con bastón de mando, así lucirá la imagen institucional

Nueva Corte, nuevo logo; con bastón de mando, así lucirá la imagen institucional

Elementos de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a una mujer de 51 años, luego de que presuntamente intentara ingresar aproximadamente 121 gramos de marihuana al , en la alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron cuando el personal penitenciario realizaba revisiones de rutina a las personas que acudían a visitar a los internos. En ese momento, los oficiales notaron que una mujer mostraba actitud inusual y nerviosismo, lo que derivó en una inspección preventiva bajo los protocolos policiales y con respeto a los derechos humanos.

Lee también

Durante la revisión, los agentes hallaron que la mujer ocultaba en su ropa interior un envoltorio de plástico transparente y una bolsa más pequeña que contenían hierba verde a granel, con las características propias de la marihuana.

La detenida fue informada de sus derechos y, junto con la sustancia asegurada, fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones correspondientes.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses