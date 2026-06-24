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En el Monumento a la Revolución instalaron baños portátiles y pantallas para disfrutar del partido entre México y Chequia, que se realizará esta noche en el Estadio Ciudad de México.
En la explanada, sobre la avenida de la República, fue colocada una pantalla monumental junto a un escenario donde se presentó música en vivo como parte de las actividades previas al encuentro.
Del lado de la calle Ignacio Ramírez se instalaron sillas para los asistentes y dos pantallas bajo una carpa blanca para seguir la transmisión del partido.
A la altura de Ponciano Arriaga fueron colocados 20 baños portátiles de color azul para uso del público.
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Karina Álvarez una aficionada que acudió desde temprano al festejo para apoyar a la Selección Mexicana, expresó su entusiasmo por presenciar el encuentro en este espacio público.
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“Está muy padre porque incluso si no tienes televisión o simplemente no quieres quedarte en tu casa, puedes venir a verlo aquí”, comentó.
Señaló que le gustaría que los baños portátiles permanecieran durante el resto del año debido a la afluencia de visitantes que recibe el monumento.
“Es un lugar muy famoso, a veces uno pasa por aquí y ya le anda ganando, pero no hay baños”, dijo entre risas.
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vr/cr
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