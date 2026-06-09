El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Ismael Cosío Villegas” (INER) dio a conocer que participó en el desarrollo de la nueva versión de la app Aire CDMX, herramienta digital orientada a fortalecer la prevención y el autocuidado ante los efectos de la contaminación ambiental en la salud, con recomendaciones personalizadas para los usuarios.

En un comunicado, la titular del departamento de Investigación en Hiperreactividad Bronquial del INER, Patricia Segura Medina, explicó que esta aplicación representa el resultado de más de una década de trabajo conjunto entre instituciones de salud, medio ambiente y monitoreo atmosférico.

Detalló que la aplicación Aire CDMX incorpora un sistema interactivo y personalizado que permite identificar el nivel de vulnerabilidad de cada persona usuaria a partir de información como edad, peso, enfermedades respiratorias, cardiovasculares o metabólicas, así como hábitos como fumar o vapear.

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“A diferencia de otras aplicaciones que solo informan sobre la calidad del aire, esta herramienta envía recomendaciones personalizadas según las condiciones de salud y el nivel de exposición de cada persona”, señaló.

Asimismo, indicó que el desarrollo de este proyecto tuvo como antecedente la aplicación Aura (Aplicación Urbana de Riesgos en el Aire), creada por el INER junto con la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, a partir de investigaciones clínicas realizadas con pacientes con asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

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