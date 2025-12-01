Ecatepec, Estado de México.- La alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros, encendió el árbol de navidad monumental e inauguró la pista de hielo de 40 metros de longitud en la explanada principal de dicho municipio, la cual se convirtió en una villa invernal, con lo que comenzó la temporada navideña.

En su mensaje destacó la importancia de la unión comunitaria y el poder de la gente con el fin de transformar espacios públicos en puntos de encuentro de alegría.

La edil de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) destacó que estas acciones buscan fortalecer el tejido social, promover la convivencia familiar y garantizar espacios públicos gratuitos para todos, especialmente para los niños ecatepenses.

Foto: Especial

Cisneros expresó que en Ecatepec la Navidad se vive en comunidad y resaltó la importancia de trabajar por la seguridad, la paz y momentos memorables para las familias.

La alcaldesa dijo que el municipio es ahora una prioridad en la agenda del gobierno estatal y federal, con el respaldo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, así como la colaboración de la Secretaría de Marina, que ha ayudado a mejorar la seguridad y la calidad de vida en el municipio.

Aunque reconoció que hay gente que todavía le dice que hay lugares donde se cometen asaltos.

El evento incluyó un árbol de navidad monumental decorado y más de 20 figuras navideñas iluminadas. La pista de hielo y la villa navideña estarán abiertas hasta el próximo miércoles 7 de enero y su entrada será gratuita. Se prestarán patines sin costo y habrá personal especializado para apoyar a los visitantes.

Foto: Especial

Además, se ofrecerá una cartelera con espectáculos de patinaje artístico, y actividades para que las familias disfruten y convivan en un ambiente seguro y festivo.

Azucena Cisneros comentó que estos esfuerzos reflejan una transformación real del municipio que ha sufrido históricamente por la falta de atención y que ahora avanza con medidas que apuntan a seguridad, espacios públicos de calidad y bienestar social, con lo que se reafirma que Ecatepec está de pie, avanza y se transforma con su gente.

La empresa contratada por el ayuntamiento que instaló la pista de hielo utilizó agua tratada, clorada y desinfectada con la finalidad de evitar algún riesgo a los habitantes, informó el Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec (SAPASE).

