El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) informó que a partir de este 24 de agosto y hasta el 30 de septiembre celebrará las asambleas de casos especiales tras la publicación de los proyectos ganadores de la consulta de presupuesto participativo 2025.

Hasta el 19 de septiembre estará disponible la calendarización de las asambleas en los estrados de las Direcciones Distritales y en la Plataforma Digital de Participación Ciudadana https://plataformaciudadana.iecm.mx/#/inicio.

Cabe recordar que las asambleas de casos especiales se realizarán en la unidades territoriales en donde no se haya celebrado la consulta, no se cuente con proyecto para ejecutar, los proyectos sometidos a consulta no hayan recibido opinión alguna, o exista empate en el primer lugar entre dos o más proyectos.

En el caso de que no se haya celebrado la jornada y no se haya contado con proyecto para ejecutar en alguna, la Asamblea propondrá al menos dos proyectos, debiéndose determinar el orden de prelación, los cuales deberán someterse a consideración del Órgano Dictaminador correspondiente, quien deberá emitir el dictamen dentro de los tres días naturales posteriores a su recepción.

En el caso de las colonias en las que se celebren asambleas para la atención de casos especiales, las constancias de validación se emitirán en el momento en que los proyectos se hayan definido.

