El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) participa en las asambleas de información y selección, en cada una de las Unidades Territoriales (UT), de los comités de ejecución y vigilancia de los proyectos ganadores en la consulta de presupuesto participativo.

De acuerdo con el artículo 130 de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, una vez que se han aprobado los proyectos del Presupuesto Participativo, se convoca a una Asamblea de Información y Selección en donde se informa a la ciudadanía sobre el mecanismo mediante el cual los Comités de Ejecución y de Vigilancia aplicarán los recursos del proyecto seleccionado.

Además, se señalará un calendario tentativo de ejecución de los proyectos. Los Comités estarán integrados por las personas ciudadanas que lo deseen y estarán bajo la responsabilidad de dos personas que resulten insaculadas en un sorteo, de entre las personas que manifiesten su voluntad de pertenecer a la misma.

Las personas que resulten responsables de dichos Comités tendrán la responsabilidad de informar a la ciudadanía de los avances tanto en la ejecución como en los mecanismos de vigilancia instrumentados para la materialización del proyecto.

Los Comités de Ejecución son responsables de dar seguimiento a los proyectos ganadores de Presupuesto Participativo de manera oportuna, bajo parámetros de eficiencia y eficacia, en los tiempos estrictamente necesarios y serán los responsables de recibir los recursos económicos y de su correcta administración, así como de la comprobación completa, correcta y oportuna de los mismos y la rendición periódica de cuentas; además, deberán proporcionar tanto al Comité de Vigilancia como a la Secretaría de la Contraloría la información que les sea solicitada.

El recurso financiero tendrá que ser entregado a los Comités de Ejecución por parte de la Secretaría de Administración y Finanzas, de acuerdo con el calendario que ésta establezca.

En caso de incumplimiento, irregularidad o mal uso de los recursos en la ejecución de los proyectos de Presupuesto Participativo, la Secretaría de la Contraloría requerirá a los integrantes de los comités.

