Gracias al uso de fotoboletines de búsqueda de personas fallecidas no reclamadas, 12 familias han podido reconocer a su ser querido, informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ).

Los fotoboletines fueron compartidos por el Gabinete de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, como parte de los 30 compromisos establecidos en la Estrategia para la Búsqueda y Localización de Personas local.

Se trata de 54 fotoboletines compartidos a través de las redes sociales de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México.

Se han localizado a nueve familias de personas fallecidas sin reclamar, las cuales recibirán acompañamiento para la entrega digna del cuerpo. Foto: Especial.

Además de las 12 personas identificadas, se han localizado a nueve familias de personas fallecidas sin reclamar, las cuales recibirán acompañamiento para la entrega digna del cuerpo en el Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México, confirmó la FGJ.

Además, 33 fotoboletines siguen activos para que las familias de las personas sin reclamar puedan reconocer y ubicar a sus familiares.

Las acciones para la publicación de estos fotoboletines fueron realizadas en coordinación entre la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Secretaría de Gobierno, la Comisión de Búsqueda de Personas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Poder Judicial de la Ciudad de México.

