Más Información

Semarnat sepulta datos de daño ecológico del Tren Maya; alega seguridad nacional

Semarnat sepulta datos de daño ecológico del Tren Maya; alega seguridad nacional

Trump, Sheinbaum y Carney meten gol en política y comercio

Trump, Sheinbaum y Carney meten gol en política y comercio

Se disparan rentas en Nuevo León para el Mundial 2026

Se disparan rentas en Nuevo León para el Mundial 2026

Ven ilegal rematar a tripulantes de posibles narcolanchas

Ven ilegal rematar a tripulantes de posibles narcolanchas

Dua Lipa rinde homenaje a Selena en su último concierto de su gira Optimism Radical; canta "Amor prohibido"

Dua Lipa rinde homenaje a Selena en su último concierto de su gira Optimism Radical; canta "Amor prohibido"

Ahorrará el gobierno con aumento de 13% al salario mínimo

Ahorrará el gobierno con aumento de 13% al salario mínimo

Este sábado 6 de diciembre, el programa aplica para todos los vehículos con holograma 1 terminación de placas impar, todos los holograma 2 y foráneos.

Ten en cuenta que los autos con holograma 2 no podrán circular por la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) ningún sábado del mes.

La restricción para circular estará vigente desde las 5:00 horas hasta las 22:00 horas en la y la zona conurbada del Estado de México.

Lee también

Hoy no circula. Foto: captura de pantalla
Hoy no circula. Foto: captura de pantalla

Estos autos circulan todos los días

Los autos con holograma cero, doble cero, eléctricos e híbridos pueden circular todos los días.

Están exentos de esta medida, los vehículos que porten hologramas 00 y 0, los eléctricos e híbridos, escolares con autorización, los usados para servicios de emergencia, servicios urbanos, bomberos, médicos, rescate, seguridad pública y protección civil.

Lee también

Calendario de verificación 2025

Conoce cuándo debe estar tu auto listo para realizar la verificación con éxito.

Este es el Calendario de verificación vehicular 2025 en la Ciudad de México y Estado de México:

Engomado Amarillo | 5 o 6 | julio-agosto

Engomado Rosa | 7 o 8 | agosto-septiembre

Engomado Rojo | 3 o 4 | septiembre-octubre

Engomado Verde | 1 o 2 | octubre-noviembre

Engomado Azul | 9 o 0 | noviembre-diciembre

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]