Hoy no circula: Autos con engomado rosa no circulan este martes 30 de mayo El programa Hoy No Circula aplica en las 16 delegaciones de la Ciudad de México y en 18 de los 125 municipios del Estado de México

En días festivos y feriados, la permanencia o suspensión vehicular depende de la decisión que adopte la CAME para cada caso. Foto: Archivo