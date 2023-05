La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, no descartó la posibilidad de que se lleve a cabo un debate entre las corcholatas presidenciables previó a la encuesta que realice Morena.

No obstante, dijo que todos tienen claro que “el debate nuestro está con quien no está de acuerdo con nuestro movimiento, ese es el debate más importante”.

“Sí, hay que ver. A ver repito. Espérense a que nos convoque el partido. Yo pienso que la encuesta que se ha realizado hasta ahora ha dado muchos resultados. Es una encuesta que se hace desde hace mucho tiempo, permitió en el 2021 y 2022 que nuestro movimiento ganara la gran mayoría de las gubernaturas. Es una encuesta que ya probó su eficacia, pero bueno vamos a esperar a ver qué menciona la presidencia de nuestro partido. Y hay que ser respetuoso al procedimiento”, puntualizó.

Agregó: "(...) el debate principal es el debate de nación y el proyecto de nación, el debate es hacia el 24 con quién quiere regresar al pasado, quiere dar una vuelta a la derecha o con quién queremos que siga la transformación”.

Que se quede la encuesta

Refirió que no debería cambiarse el método de la encuesta para elegir al mejor o la mejor posicionado, y es que insistió en que “ha dado muchos resultados.

“Todos los candidatos a gobernadores desde antes del 18, fueron decididos con la encuesta y nos ha ido bien como movimiento. Si eso se quiere cambiar se tendría que ver. Pero para que se cambia si ha funcionado bien. La gente nos conoce, sabe que pensamos, lo que hemos hecho históricamente y esa es parte de la difusión dentro del marco electoral que uno tiene que hacer”, apuntó.

Por otra parte, Sheinbaum Pardo destacó que, en su reciente visita a Valle de Chalco, en el Estado de México para apoyar a la candidata de Morena a la gubernatura del estado, Delfina Gómez, vislumbró mucho ánimo y entusiasmo.

“Un ánimo similar al que sale al día de hoy en las encuestas, en algunos medios. Muy contenta la maestra Delfina y mucho ánimo y entusiasmo”, destacó.

Añadió que coincidió con el secretario de relaciones exteriores, Marcelo Ebrard aunque no hablaron de temas que “que no tuviera que ver con el evento y nada en particular sobre algo posterior”.