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Zacatecas.- La dirigencia de la Sección 34 del SNTE-CNTE informó al magisterio de Zacatecas que “después de semanas de intensa movilización, marchas, plantones, brigadas, asambleas y acciones de protesta”, se ha determinado realizar “un repliegue táctico de esta fase de la jornada de lucha”, sin embargo, aclara que tampoco significa una renuncia ni una derrota y solo será para fortalecer la organización en las regiones, informar a la base, evaluar los resultados obtenidos y preparar las nuevas acciones.
La dirigencia sindical que encabeza Filiberto Frausto Orozco anunció que hoy regresan a sus comunidades “con la frente en alto, porque cumplimos con el deber histórico de alzar la voz cuando nuestros derechos fueron vulnerados”.
Por medio de un comunicado emitido este sábado, el Comité Ejecutivo de la Sección 34, informó esta disposición a sus agremiados, así como el resultado de la consulta que se aplicó en Zacatecas, en que el 59.5 % de los trabajadores se manifestó a favor de continuar con el paro nacional y reforzar el plantón en la Ciudad de México, mientras que el 40.5% votó por hacer una pausa para el balance y reorganización.
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Sin embargo, se especifica que la pausa de la huelga nacional es derivada del acuerdo mayoritario en la Asamblea Nacional Representativa (ANR) que se realizó ayer entre los agremiados de las secciones aglutinadas de la CNTE, “debido a que algunos contingentes ya experimentaron cansancio, principalmente los que mayor cantidad de plantonistas tenían en la capital del país”.
En el caso de Zacatecas, la Sección 34 también anunció que este lunes convocará a una asamblea estatal a los secretarios generales de las delegaciones y representantes de los centros de trabajo para informar puntualmente los alcances de la lucha emprendida.
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En sus redes, la dirigencia sindical al postear el comunicado agregó un mensaje en el que se enfatiza que “nada de lo realizado ha sido en vano”, ya que con la movilización nacional se logró colocar nuevamente en el centro del debate público la exigencia de abrogar la Ley del ISSSTE de 2007, además de evidenciar las afectaciones que padecen los trabajadores de la educación y que todo eso “obligó al gobierno a reconocer públicamente problemas que durante años pretendieron ignorarse”.
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Se mención que “la lucha social no es una carrera de velocidad, sino una batalla de resistencia, organización y acumulación de fuerzas” y también lamentan que su dirigente y este comité fueron objeto de “ataques feroces y sistemáticos de personas y medios de comunicación” que pretenden “provocar la división entre representados y representantes para vernos tropezar”, sin embargo, dejan en claro que la lucha sindical sigue.
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