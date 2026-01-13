Más Información

Suprema Corte limita poder de Layda Sansores; invalida facultad de la gobernadora para autorizar obras sin consultar a municipios

Suprema Corte limita poder de Layda Sansores; invalida facultad de la gobernadora para autorizar obras sin consultar a municipios

Cae en Nayarit operador financiero de "El Mencho"; detienen también a jefe de plaza del CJNG de Tlajomulco

Cae en Nayarit operador financiero de "El Mencho"; detienen también a jefe de plaza del CJNG de Tlajomulco

Le gritan "protector de pedófilos" a Trump; responde con la "Britney señal"

Le gritan "protector de pedófilos" a Trump; responde con la "Britney señal"

Descubren en Coahuila al Xenovenator espinosai, un nuevo dinosaurio de 74 millones de años

Descubren en Coahuila al Xenovenator espinosai, un nuevo dinosaurio de 74 millones de años

Juegos Olímpicos de Invierno 2026: Horarios de competencias de Regina Martínez y Allan Corona en Milan-Cortina

Juegos Olímpicos de Invierno 2026: Horarios de competencias de Regina Martínez y Allan Corona en Milan-Cortina

Noroña devela retrato; esperaron por media hora a Adán Augusto, y no llegó

Noroña devela retrato; esperaron por media hora a Adán Augusto, y no llegó

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil () activó doble alerta por para la madrugada y mañana del miércoles 14 de enero en cinco alcaldías de la CDMX.

En la alcaldía Tlalpan se activó por temperaturas de 1 a 3° Celsius y heladas, entre la 1:00 de la madrugada y las 8:00 de la mañana.

Lee también:

Mientras que en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Milpa Alta se activó alerta amarilla por temperaturas de entre 4 a 6°C, en el mismo periodo de tiempo.

Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población abrigarse adecuadamente, cubrir nariz y boca, evitar cambios bruscos de temperatura, resguardar a mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie, además de ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/rmlgv

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]