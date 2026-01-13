La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó doble alerta por bajas temperaturas para la madrugada y mañana del miércoles 14 de enero en cinco alcaldías de la CDMX.

En la alcaldía Tlalpan se activó alerta naranja por temperaturas de 1 a 3° Celsius y heladas, entre la 1:00 de la madrugada y las 8:00 de la mañana.

Mientras que en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Milpa Alta se activó alerta amarilla por temperaturas de entre 4 a 6°C, en el mismo periodo de tiempo.

Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población abrigarse adecuadamente, cubrir nariz y boca, evitar cambios bruscos de temperatura, resguardar a mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie, además de ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

